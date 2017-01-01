Определены подрядчики на ремонт 3,5 км дорог в Добрянском районе

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Выбраны подрядчики на выполнение работ по ремонту дороги на ул. Набережной в пос. Полазна Добрянского района, а также автомобильной дороги Пермь — Ильинский — Сенькино — Усть-Гаревая протяжённостью 685 м. Об этом сообщает пресс-служба краевого минтранса.

По итогам аукциона по выбору подрядчика на ремонт ул. Набережной контракт заключён с ООО «СК «ТРАНССТРОЙ», стоимость контракта — 24,875 млн руб.

Ремонт автомобильной дороги на ул. Набережной на участках км 000+450—км 003+350 пгт. Полазна общей протяжённостью 2,9 км будет проводиться в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», поскольку Добрянский район входит в Пермскую агломерацию, на территории которой реализуется нацпроект по ремонту дорог местного значения.

На объекте будут проведены следующие работы: замена дорожного полотна, установка барьерных ограждений из стали на металлических стойках; нанесение дорожной разметки. Кроме того, будет оборудована парковка на территории, прилегающей к пляжу: асфальтирование, установка бортового камня.

По итогам аукциона по выбору подрядчика на ремонт дороги Пермь — Ильинский — Сенькино — Усть-Гаревая контракт заключён с ООО «ГРАУНД», цена контракта — 4,625 млн руб.

На данном участке дороги заменят асфальтобетонное покрытие, нанесут новую дорожную разметку, установят дорожные знаки.

Работы будут выполнены в течение 2019 года.