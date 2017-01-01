Прикамье ожидает холодная неделя

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На предстоящей неделе в Перми ожидается сильное похолодание. В понедельник, 15 апреля, вечером начнётся похолодание и возможен мокрый снег.

Днём во вторник, 16 апреля, ожидается вторжение холодных воздушных масс из Арктики. Пермский край будет на периферии вторжения. Вечером температура воздуха упадёт до -5°, возможны ливневые снегопады. На большей части территории небольшие, местами умеренные осадки (по северу — снег, мокрый снег, по югу — дождь, мокрый снег), слабые гололёдные явления. Возможны порывы ветра до 20 м/с.

Температура воздуха ночью +2, -3°, днём +2, +7°, местами по северу до -3°.



В четверг и последующие дни недели ожидается до 5—10° днём.