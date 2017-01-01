30 апреля в Перми состоится концерт симфонического оркестра Мариинского театра

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Валерий Гергиев

Фото: пресс-служба КГАУ «Пермская краевая филармония»

30 апреля в 11:00 в Большом зале Пермской филармонии в рамках XVIII Московского Пасхального фестиваля состоится концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением маэстро Валерия Гергиева, сообщает пресс-служба филармонии.

Фестиваль стартует 27 апреля в Москве. На следующий после открытия день коллектив Мариинского театра отправится с гастролями по городам России: Казань, Пермь, Екатеринбург, Омск, Кемерово, Томск, Новосибирск, Сургут, Тюмень, Набережные Челны, Альметьевск, Самара, Нижний Новгород, Владимир, Воронеж, Рязань, Курск, Тула, Брянск, Смоленск.

По традиции коллектив Мариинского театра во главе с Валерием Гергиевым будет передвигаться по России на чартерном поезде. Завершится фестиваль 12 мая.

В этом году выступления коллектива Мариинки будут посвящены юбилеям композиторов: 175-летию Николая Андреевича Римского-Корсакова и 180-летию Модеста Петровича Мусоргского.

Концерт симфонического оркестра Мариинского театра

Фото: пресс-служба КГАУ «Пермская краевая филармония»

Впервые Московский Пасхальный фестиваль классической музыки и колокольного звона состоялся в 2002 году. С 2003 года при поддержке Президента РФ Владимира Путина фестиваль стал всероссийским: ежегодно выступления оркестра и хора Мариинского театра проходят в100—120 городах России и ближнего зарубежья.

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