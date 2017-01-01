Индекс промпроизводства в Пермском крае за год вырос на 1,5%

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Индекс промышленного производства за январь — март 2019 года в Пермском крае к январю — марту предыдущего года составил 101,5%. По данным Пермьстата, за три месяца 2019 года в регионе отгружено продукции собственного производства и выполнено работ и услуг на 415 млрд 877 млн руб.

Отмечен рост производства в сфере обрабатывающих производств и добычи полезных ископаемых. Индекс промышленного производства снизился в сферах водоснабжения и энергетики.