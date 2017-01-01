Главного тренера ХК «Молот-Прикамье» выберут из трёх кандидатов

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Главный тренер хоккейного клуба «Молот-Прикамье», скорее всего, будет выбран на этой неделе. По информации «Нового компаньона», руководство рассматривает трёх кандидатов на вакантную должность. В частности, среди них и экс-наставник ХК «Рязань» Павел Десятков.

Напомним, в начале марта весь тренерский штаб команды отправлен в отставку: и. о. главного тренера Вячеслав Долишня, его помощники Дмитрий Кокорев и Денис Черепанов.



В минувшем сезоне «Молот-Прикамье» показал в ВХЛ лишь 27-й результат из 29 команд-участниц. После окончания сезона краевые власти решили кардинально сменить структуру управления — поменялся президент клуба (вместо Германа Третьякова им стал Андрей Морозов), кроме того, за всей деятельностью команды и клуба будет следить наблюдательный совет.