«Парма» разгромно проиграла последний домашний матч в этом сезоне



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Баскетбольный клуб «Парма» потерпел поражение в последнем домашнем матче Единой лиги ВТБ с эстонским «Калевом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 75:105.

По итогам первой половины встречи гости обеспечили преимущество в пять очков, а после перерыва довели счёт до разгромного.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Калева» Арнет Моултри, набравший 22 очка. 21 очко в составе «Калева» на счету Чавона Льюиса. У хозяев лучшую результативность продемонстрировал Кен Браун, записавший в актив 15 очков.

После этого поражения «Парма» с 4 победами в 23 встречах занимает предпоследнюю строчку.

В следующем туре «Парма» встретится с УНИКСом из Казани.