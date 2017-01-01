В Перми прошёл II съезд кураторов партпроекта «Городская среда»



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На площадке Пермской городской думы 12 апреля прошёл II съезд кураторов проекта «Городская среда» партии «Единая Россия» Пермского края, сообщает пресс-служба регионального исполкома партии «Единая Россия» в Пермском крае.

В работе приняли участие заместитель председателя правительства Пермского края Антон Удальёв, министр связи и информационного развития Пермского края Игорь Никитин, заместитель секретаря Пермского регионального отделения партии «Единая Россия» по политическому планированию и проектной деятельности Юрий Уткин, региональный координатор партпроекта «Городская среда» Михаил Борисов, председатель Регионального общественного совета партпроекта «Городская среда» Виктор Плюснин, начальник департамента ЖКХ администрации города Перми Александр Власов, представители партпроектов «Чистая страна», «Детский спорт», «Старшее поколение» и «Здоровое будущее», кураторы проекта «Городская среда» в муниципалитетах, активисты «Молодой Гвардии» и Молодёжного парламента города Перми.

Антон Удальёв рассказал об итогах реализации программы «Формирование комфортной городской среды» в 2017—2018 годах и представил планы на этот год. По его словам, за 2017—2018 годы в Пермском крае было благоустроено 960 дворов, 185 общественных пространств, 10 парков — всего более 1150 объектов. В 2019 году из федерального бюджета край получит более 800 млн руб., а из всех источников на благоустройство будет направлено 1,3 млрд руб.

Как пояснил Антон Удальёв, проект поменял статус с приоритетного на национальный. Вместе с тем Пермский край сохранит объём софинансирования, что позволит направить часть ресурсов на устройство освещения и мест сбора твёрдых коммунальных отходов. В планах на 2019 год — отремонтировать 461 двор, 129 общественных пространств. По итогам реализации программы «Формирование комфортной городской среды», в Перми в 2017 году было отремонтировано 185 дворов, объединяющих 269 домов, в 2018 году — 91 двор возле 216 домов. В планах на 2019 год — отремонтировать 114 дворов на территории 210 многоквартирных домов.

Министр связи и информационного развития региона Игорь Никитин напомнил о возможностях интерактивного портала «Управляем вместе» и рассказал о реализации на территории Прикамья программы «Умный город».

Заместитель секретаря Пермского регионального отделения партии «Единая Россия» по политическому планированию и проектной деятельности, председатель Пермской городской думы Юрий Уткин выступил с докладом «О реализации федеральных проектов партии «Единая Россия» в Пермском крае». Так, в рамках проекта «Детский спорт» ведётся контроль реконструкции спортивных залов в сельских школах. В планах — проведение III Межрегионального фестиваля дворового спорта. Кроме того, отрабатывается направление по развитию школьного спорта, работают Лига дошкольных спортивных клубов «ЮниСпорт», Центр тестирования, подготовки и совершенствования результатов ВФСК ГТО. Выступая перед участниками съезда, координатор партпроекта «Детский спорт» в ПФО, член Генсовета «ЕР» Василий Кузнецов говорил о важности взаимодействия, пригласил к сотрудничеству, анонсировав проведение всероссийского турнира по дворовому футболу.

Крупные мероприятия в рамках проекта «Городская среда» — это фестиваль «РябинаFest», форум «Город для молодёжи», проект «Агенты ЖКХ», круглые столы с участием депутатов Госдумы РФ и др.

«Единая Россия» — партия реальных дел, и результаты реализации партийных проектов — тому подтверждение. А в основе работы проектов — запросы жителей, их наказы и обращения к партийцам. Генеральным советом «Единой России» принято решение, что национальные проекты, которые инициированы Президентом России, будут находиться под контролем партии. Только от слаженной командной работы мы сможем достигнуть целей, которые ставит перед нами руководство страны и региона», — отметил Юрий Уткин. Он также подробно остановился на тех партпроектах, которые успешно реализуются в Пермском крае, особо выделив задачу по межпроектному взаимодействию.

Михаил Борисов рассказал об общественном и партийном контроле. «74 куратора партпроекта в муниципалитетах контролируют ход благоустройства дворовых и общественных территорий, изучают соответствующую документацию и участвуют в приёмках работ. К примеру, в 2018 году активисты провели более 900 мониторингов. В этом году нужно не сбавлять темпов и активнее взаимодействовать с местными администрациями, депутатским корпусом, подрядчиками и, конечно, с жителями», — подытожил Михаил Борисов.

Проект партии «Городская среда» направлен на благоустройство дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах на основании обращений и инициатив жителей, обеспечение общественного контроля на каждом этапе реализации программ благоустройства. При этом проект координирует работу между органами федеральной, региональной и местной властью, с тем, чтобы выйти на комплексные проекты по благоустройству территорий, а также способствует вовлечению в эту работу местных жителей. Особое внимание уделяется благоустройству городских парков. Для того чтобы они становились более комфортными и красивыми, проводятся общественные обсуждения и опросы, собираются пожелания граждан.