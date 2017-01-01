На поставщика продуктов школы №107 подали в суд
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Индустриальный районный суд рассмотрит иск к поставщику продуктов столовой школы №107, где 10 апреля отравились примерно 140 учеников. Как уточняет ИА «Местное время», заседание состоится 16 апреля.
Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил своему заместителю Людмиле Гаджиевой расторгнуть договор с ИП Собяниной и организовать схему питания в школе до выбора нового поставщика. Контрольно-аналитический департамент администрации Перми проверит соблюдение условий договора аренды организации питания.
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