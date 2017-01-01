Летом в ходе реконструкции тепломагистралей будет перекрыт ряд оживлённых улиц

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Раскопки
Несмотря на обилие ремонтных работ, требующих раскопок, все дороги, где они велись, восстанавливаются

Пермский филиал «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» готовы к перекладкам тепловых сетей в рамках летней ремонтной кампании. Энергетики провели закупочные процедуры и завершают необходимые согласования графика предстоящих работ с администрацией Перми и ГИБДД, сообщают в «Т Плюс».

Сразу же после завершения отопительного сезона энергетики приступят замене трубопроводов с последующим благоустройством.

Во время ремонтной кампании 2019 года будут выполнены замены больших участков магистралей в центре Перми, а также модернизирована теплосетевая инфраструктура правобережной части города.

Так, предусмотрена реконструкция трёх участков теплосети на ул. Луначарского с переходом через Комсомольский проспект до ул. Сибирской, протяжённостью 860 м и диаметром 400 мм. Работы пройдут поэтапно в сжатые сроки, чтобы минимизировать ограничение движения транспорта, обещают в компании.

Также будет построено 585 м новых теплосетей диаметром 400 мм по ул. Тимирязева, на участке от ул. Газеты «Звезда» до Комсомольского проспекта, и по ул. Успенского, от Комсомольского проспекта до дома на ул. Успенского, 9. Эти работы частично затронут проезжую часть Комсомольского проспекта.

В числе крупных проектов 2019 года — замена 1,8 км теплосети диаметром 800 мм в Свердловском районе, на участке от ул. Лодыгина до ул. Солдатова с переходом на ул. Гусарова, до дома № 22. Обновлённый участок обеспечит качественное и надёжное теплоснабжение жителей микрорайона Крохалева и потребителей Пермской ТЭЦ-6.

Особое внимание будет уделено участкам теплосетей с высокой степенью износа. Например, тепломагистраль диаметром 700 мм по ул. 1-й Красноармейской: энергетики заменят здесь 582 м, до перекрёстка с ул. Горького. Перекладка 312 м теплосети диаметром 500 мм пройдёт на ул. Газеты «Звезда», участке Ленина — Петропавловская.

Большие объёмы перекладок предусмотрены в правобережной части Перми (микрорайон Закамск Кировского района). Здесь будет заменено более 2,7 км сетей диаметром 150—300 мм. Работы пройдут на улицах Охотников, Панфилова, Закамской, Федосеева, Сокольской, Автозаводской, Торговой.

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