Цены на жильё в Перми больше всего выросли в Индустриальном районе

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Пермь

Фото: Константин Долгановский

Аналитики аудиторской фирмы «Инвест-аудит» провели исследование изменения на рынке недвижимости Перми по итогам первого квартала 2019 года.

Согласно их исследованию, в пяти из семи районов города стоимость 1 кв. м вторичного жилья выросла — в Кировском, Индустриальном, Дзержинском, Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах. Максимально цена «квадрата» выросла в Индустриальном — на 3% (достигнув показателя 52,5 тыс. руб.). В Ленинском и Свердловском районах «вторичка» подешевела (на 1,1% и 0,1% соответственно). Самый «дорогой» квадрат — в Ленинском районе (60,7 тыс. руб.), самый доступный — в Орджоникидзевском (38,5 тыс. руб.).



Кроме того, аналитики отмечают снижение количества предложений по вторичному рынку: их стало меньше во всех районах города, особенно падение заметно по Мотовилихинскеому району (на 28%) .



Что касается рынка нового жилья, то повышение цен зафиксировано в четырёх районах (Дзержинский, Индустриальный, Кировский, Мотовилихинский), снижение — в трёх (Ленинский, Орджоникидзевский, Свердловский).



Маскимальное удорожание относится к Мотовилихинскому району (на 4,5%) , снижение — к Ленинскому (-1,5 %).



Самый дорогой «квадрат» — в Ленинском районе (66,4), самый доступный — в Орджоникидзевском (42,3). Количество предложений увеличилось в пяти из семи районов города, за исключением Ленинского и Мотовилихинского.



По состоянию на конец первого квартала 2019 года средняя цена на рынке многоквартирного жилья составила 50, 1 тыс. руб. за 1 кв. м. Средняя цена на вторичном рынке составляет 48,6 тыс. руб. за 1 кв. м, средняя цена на рынке нового строительства — 56,4 тыс. руб. за 1 кв. м.

Евгений Железнов, директор департамента оценки ООО «Инвест-аудит»:

— Итоги квартала показывают, что прогнозы по росту стоимости новостроек оправдываются. За первый квартал средняя стоимость метра на первичном рынке увеличилась на 1,6%. На вторичном рынке изменения не столь заметны — «плюс» 0,6%, что в рамках погрешности. Объём предложения остался практически на том же уровне. При этом на первичном рынке объём несколько увеличился, а на вторичном, наоборот, сократился.