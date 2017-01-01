В Перми «вторичка» выросла за квартал более чем на 3%

Твитнуть Поделиться Поделиться

Вторичная недвижимость Перми за один квартал (по итогам первого квартала 2019 г. в сравнении с четвёртым кварталом 2018 г.) выросла на 3,3% (с 54,3 тыс. руб. за 1 кв. м до 56,1 тыс. руб.). Об этом свидетельствует исследование портала о недвижимости domofond.ru.

По данным аналитиков портала, динамика роста по Перми стала восьмой среди крупных городов. Лидером стали Казань (+8%), Санкт-Петербург (+5,3%) и Краснодар (+4,9%). Вообще, рост цен зафиксирован в 80 из 83 исследованных регионов.



В среднем по стране «вторичка» за указанный период подорожала на 3,1% и цена 1 кв. м составила 64,1 тыс. руб.



Напомним, ранее аналитики портала сообщали, что, по итогам 2018 года, вторичное жильё в Перми подорожало на 7%.