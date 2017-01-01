В Прикамье надой от одной коровы вырос на 74 кг

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Пермьстат подсчитал, что надой от одной коровы за первые три месяца этого года в сельхозорганизациях (за исключением малого бизнеса) в январе — марте 2019 года вырос на 74 кг относительно того же периода прошлого года.

С начала 2019 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года объёмы отгрузки молока возросли на 7,2%.Наблюдается также положительная динамика за тот же период по производству яиц — рост на 1,3%, скота и птицы — на 2,2%.

Напомним, что в 2018 году пермские молочники добились исторического максимума по производству молока — 509,5 тыс. т.