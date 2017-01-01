В Перми объявили конкурс на разработку документации для капремонта ул. Ленина Участок дороги от Перми II до Северной дамбы отремонтируют к 300-летию города

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня, 11 апреля, администрация Перми объявила конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту ул. Ленина от железнодорожного вокзала Пермь II до ул. Парковой (перед Северной дамбой).

Начальная цена контракта составляет 45,9 млн руб. Источник финансирования — бюджет города Перми. Победитель конкурса должен предоставить заказчику полный комплект документации с учётом положительного заключения касательно достоверности сметной стоимости не позднее 24 февраля 2020 года.

Заявки на конкурс принимаются до 15 мая. Вторые части заявок планируется рассмотреть 29 мая.

Отметим, что ул. Ленина входит перечень объектов по капремонту автомобильных дорог в рамках подготовки к 300-летию города. В бюджете Перми на 2021 год на этот капремонт этого участка дороги заложено 250,1 млн руб. Однако полное завершение работ планируется лишь в 2023 году.