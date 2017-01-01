Регулярные рейсы из Перми в Турцию откроются с 1 июня

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Авиакомпания «Победа» с 1 июня открывает регулярные рейсы по маршруту Пермь — Анталья. Как уточнили в пресс-службе аэропорта Большое Савино, рейсы будут выполняться по вторникам и субботам.

Вылет из Перми — в 8 утра по местному времени, прилёт в аэропорт Антальи — в 10:25 по местному времени. Обратный рейс назначен на 00:45, прилёт в Пермь — в 7 утра.

Полёты будут осуществляться на самолётах Boeing 737-800. Продажа билетов уже началась. На 11 апреля минимальная стоимость составляет 6247 руб. в одну сторону.