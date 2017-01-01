В школе №107 сегодня отменены занятия

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Сегодня, 11 апреля, школа №107 закрыта на обработку, учебный процесс возобновится в пятницу. Четыре человека остаются под наблюдением врачей в больнице, сообщают в городской администрации.

Напомним, что вчера, 10 апреля, в пермской школе №107 (Верхние Муллы) отсутствовали на уроках по причине плохого самочувствия около 140 человек из более чем 600 учащихся.

Причины заболевания детей выясняют представители МЧС и краевого управления Роспотребнадзора. На данный момент четверо школьников госпитализированы, за их состоянием здоровья следят медики, остальные находятся дома. По данным медиков, дети обратились в школьный медпункт с жалобами на рвоту.



По предварительным данным, выявлен ряд нарушений санитарного законодательства.

Организацией питания в школе занимается ИП Собянина.

Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил своему заместителю Людмиле Гаджиевой расторгнуть договор с ИП Собяниной и организовать схему питания в школе до выбора нового. Контрольно-аналитический департамент администрации Перми проверит соблюдение условий договора аренды организации питания.

Проверка проводится также Следственным комитетом Российской Федерации по Пермскому краю. Следователями совместно со специалистами проводятся осмотры мест происшествий в помещениях школьной столовой, на кухне и на складе, изъяты остатки пищи, образцы воды. Назначены и проводятся все необходимые исследования. Опрашиваются представители администрации школы, лица, осуществлявшие организацию питания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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