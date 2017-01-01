Следственный комитет проводит проверку обстоятельств происшествия в школе №107

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Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю проводится доследственная проверка происшествия в школе №107. В настоящее время уточняется количество заболевших и госпитализированных детей, состояние их здоровья и предварительный диагноз всех заболевших, сообщает пресс-служба ведомства.

Следователями совместно со специалистами проводятся осмотры мест происшествий в помещениях школьной столовой, на кухне и на складе, изъяты остатки пищи, образцы воды. Назначены и проводятся все необходимые исследования. Опрашиваются представители администрации школы, лица, осуществлявшие организацию питания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, что сегодня, 10 апреля, в пермской школе №107 отсутствовали на уроках по причине плохого самочувствия около 140 человек. Всего в школе учатся 606 человек

Причины заболевания детей выясняют представители МЧС, управления Роспотребнадзора и эпидемиологи. На данный момент четверо школьников госпитализированы, за их состоянием здоровья следят медики, остальные находятся дома. По данным медиков, дети обратились в школьный медпункт с жалобами на рвоту.