ИГСН через суд намерено приостановить строительных работы на объекте на Монастырской, 2б



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Арбитражный суд Пермского края 10 апреля начал рассматривать дело Инспекции госстройнадзора Пермского края к ООО «Магнат», застройщику объекта на Монастырской, 2б.

В октябре прошлого года специалисты ИГСН провели внеплановую проверку ООО «Магнат», в ходе которой выяснилось, что общество осуществляло на объекте строительно-монтажные работы, не имея на то соответствующего разрешения. Эти работы собственник земельного участка проводил в период с 16 июля по 16 ноября 2018 года, указал представитель ИГСН в суде, добавив, что разрешение на строительство объекта на Монастырской, 2б было отозвано департаментом градостроительства и архитектуры Перми в феврале прошлого года. В связи с этим инспекция указывает на допущенное ООО «Магнат» административное правонарушение и требует приостановить работы на объекте на срок 90 суток.

Ранее, напомним, ИГСН добилась в суде привлечения общества к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.5 КоАП и выплате штрафа в сумме 400 тыс. руб. ООО «Магнат» подало апелляционную жалобу на данное решение. Рассмотрение дела назначено на 18 апреля. В связи с этим представитель ответчика заявил ходатайство об отложении производства по делу, указав на существующую взаимосвязь между наложением штрафа и требованием приостановить строительные работы. Он также отметил, что сегодня строительство здания на Монастырской, 2б «Магнатом» не ведётся.



Напомним, ООО «Магнат» возводит на ул. Монастырской, 2б здание «Центр многофункцонального назначения». Ранее краевой Арбитражный суд признал законным отзыв департаментом градостроительства и архитектуры администрации Перми (ДгиА) у ООО «Магнат» разрешения на строительство. Застройщик участка подал апелляционные жалобы на это решение. Позже Госинспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края обратилась в краевой Арбитражный суд с иском о признании объекта самовольной постройкой. В отношении здания судом были приняты меры обеспечительного характера. По словам владельца земельного участка, на котором ведётся строительство, Гагика Назаряна, чиновники намерены добиваться сноса указанного объекта.