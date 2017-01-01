В выходные будет ограничено движение транспорта на Комсомольском проспекте

Твитнуть Поделиться Поделиться

Ограничение будет введено по нечётной стороне в районе перекрёстка с ул. Революции. На этом участке будет прокладываться канализация в рамках реконструкции ул. Революции, сообщают в городской администрации.

С 00:00 13 апреля до 05:00 15 апреля по нечётной стороне Комсомольского проспекта в районе перекрёстка с ул. Революции будет закрыто движение.

Ограничение движения транспорта на Комсомольском проспекте

Фото: Администрация Перми

В следующие выходные с 00:00 20 апреля до 05:00 22 апреля будет закрыто движение по чётной стороне в районе здания «Пермэнерго». Закрытие движения необходимо для прокладки канализации в рамках реконструкции ул. Революции.

Объезд этого участка будет осуществляться по улицам Краснова, Куйбышева, Глеба Успенского. Работы будут производиться в выходные для снижения влияния на транспортную обстановку.

Движение автобусных маршрутов в выходные дни 13—14 апреля и 20—21 апреля будет организовано в объезд по улицам Куйбышева или Сибирской. 20—21 апреля автобусные маршруты №№1, 5, 19, 59 в направлении ЦКР будут следовать по ул. Куйбышева, автобусные маршруты №№10, 13, 66, 74 — по ул. Сибирской. В обратном направлении автобусы будут следовать по Комсомольскому проспекту.

Движение автобусного маршрута №60 будет сокращено до Октябрьской площади. Троллейбусы №1, №5 будут следовать по укороченному маршруту «Улица Гусарова» — «Комсомольская площадь», №12 по укороченному маршруту «Улица Милиционера Власова» — «ЦКР».