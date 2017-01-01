Пермские трамваи напомнят пассажирам о необходимости защищать животных



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Стикеры с цитатами известных людей о защите животных украсили пермские трамваи. МУП «Пермгорэлектротранс» и приют «Матроскин» запускают совместную акцию «Животные в городе», сообщают в ПГЭТ.

На сегодняшний день такие цитаты появились в более чем 50 вагонах, в течение ближайших дней стикеры появятся на всех трамвайных маршрутах.

«Собаки тоже смеются, только они смеются хвостом», — считал американский журналист Макс Истман. «Жестокость по обращению к животным, а также безучастность к их страданиям есть, по моему мнению, один из тяжелейших грехов рода человеческого. Это источник человеческой испорченности. Если человек создаёт так много страданий, то какое он имеет право жаловаться, когда страдает сам», — говорил французский писатель Ромен Роллан. Эти и другие цитаты можно будет прочесть в трамваях. По мнению организаторов, мудрые слова воодушевят пермяков и помогут им стать ещё гуманнее.

Как рассказали в МУП «Пермгорэлектротранс», акция станет первой из серии событий, посвящённых юбилею пермского трамвая. В этом году трамваю исполняется 90 лет. В течение года планируется ряд мероприятий в рамках празднования юбилея.

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