В Прикамье с начала года добыто 111 волков



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Во вторник, 9 апреля, губернатор Пермского края Максим Решетников встретился с охотпользователями Прикамья. На совещании обсудили вопросы регулирования отрасли, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Как отметил глава региона Максим Решетников, в регионе более 14 млн га охотничьих угодий, работают более 200 охотничьих хозяйств.

В частности, собравшиеся рассмотрели предложение краевого минприроды установить в регионе круглогодичную охоту на волка в связи с участившимися жалобами населения.

По словам министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрия Килейко, до 2011 года отлов и отстрел волка производился круглый год, что сдерживало рост его популяции. В Прикамье с 2018 года численность волка увеличилась на 56%, на данный момент в крае насчитывается 520 особей волка.

«Сейчас охота на волка осуществляется с 15 сентября по 28 (29) февраля. При этом в Пермском крае были зафиксированы случаи, когда волк выходил к населённым пунктам после февраля.​ Для изменения сроков охоты необходимо внести изменения в Правила охоты, которые утверждаются Минприроды РФ», — пояснил министр.

В настоящее время для обеспечения безопасности жителей региона регулирование численности волка осуществляется на основании приказа краевого минприроды. При этом мероприятия по регулированию численности проводятся третий год и зарекомендовали себя как эффективное средство борьбы с хищниками. В рамках регулирования численности волка сотрудники охотничьих хозяйств мониторят передвижения хищника, на территории районов сформированы бригады охотников для отстрела хищника (127 бригад из 859 охотников).

Сами охотники отмечают, что охота на волков затратна и трудоёмка. «Волк — это хитрый,​ коварный и самый трудоёмкий зверь в охоте. Мой 65-летний опыт охоты говорит об этом. Поэтому вопрос регулирования численности волка должен стоять всё время на повестке. Для обеспечения безопасности людей нужно держать численность волка на нижней планке, тогда всё будет хорошо.100—120 волков будет вполне​ достаточно для края. В случае охоты на хищника должно быть предусмотрено стимулирование охотников, регулирующих численность волка», — отметил охотник, профессор, доктор медицинских наук Вячеслав Субботин.

Например, эффективность финансового стимулирования подтвердилась в Березниках, где глава города предусмотрел вознаграждение в 15 тыс. руб. за одного добытого волка. В результате Березники являются лидером Прикамья по добытым волкам — 11 особей за сезон.

По итогам рассмотрения вопроса губернатор поручил региональному минприроды рассмотреть варианты поощрения охотников, которые регулируют численность волка. По предложению охотников это может быть либо вознаграждение из бюджета муниципалитетов, либо выдача лицензии на лося взамен на пойманного волка.

В Пермском крае с начала 2019 года добыто 111 волков, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2018 года (в 2018-м за первый квартал было добыто 54 волка).