В Перми объявили аукцион на строительство муниципального приюта для животных Новый приют планируется построить к апрелю 2020 года

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Фото: Константин Долгановский

Сегодня администрация Перми объявила аукцион на строительство на ул. Верхнемуллинской, 106а приюта для содержания безнадзорных животных. Начальная цена контракта составляет 63,1 млн руб.

Заявки принимаются до 25 апреля. Сам аукцион должен пройти 6 мая. Срок выполнения работ — с даты заключения контракта по 31 марта 2020 года.

Напомним, по данным пресс-службы администрации Перми, новый приют на улице Верхнемуллинской, 106а сможет одновременно содержать до 350 животных. В приюте будут построены более 100 вольеров для содержания собак, а также вольеры для содержания животных на карантине, будет установлено видеонаблюдение. Также в новом приюте будут операционные и послеоперационные помещения и площадка для выгула собак.

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