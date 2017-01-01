В Перми на автобусных маршрутах №34 и №60 могут увеличить время для бесплатной пересадки Проект постановления администрации Перми пока находится в стадии обсуждения

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Фото: Ирина Молокотина

На сайте мэрии появился проект постановления администрации города Перми «Об утверждении Порядка организации пересадок пассажиров на муниципальных маршрутах регулярных перевозок города Перми по регулируемым тарифам».

В документе предлагается увеличить на автобусных маршрутах №34 «Микрорайон Новые Ляды» — «Улица 1905 года» и №60 «Детский Дом культуры имени Кирова» — «Комсомольская площадь» промежуток времени, за который можно воспользоваться правом на бесплатную пересадку. Когда документ примут, пассажиры смогут получить пересадочный талон течение 60 минут с момента оплаты первой поездки. На остальных маршрутах всё останется без изменений — 40 минут.

Проект постановления администрации Перми пока находится в стадии обсуждения. Независимая антикоррупционная экспертиза и общественная экспертиза должны завершиться 15 апреля.

Напомним, в марте гордума Перми поддержала в первом чтении введение системы пересадок в общественном транспорте. Пересадочную систему планируется запустить с мая 2019 года. Она будет касаться электротранспорта и 11 автобусных маршрутов. В 2020 году, после заключения контрактов с перевозчиками, пересадочная система будет организована на всех муниципальных маршрутах.