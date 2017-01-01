На «Азоте» реализован проект по снабжению филиала питьевой водой

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Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Фото: пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» реализован масштабный проект по снабжению предприятия питьевой водой. От городских сетей до промышленной площадки проложен водовод длиной практически 3000 м. Стоимость проекта составила 25 млн руб., сообщает пресс-служба предприятия.

Новый водовод питьевой воды

Фото: пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Водопровод от городских сетей к филиалу «Азот» был проложен в период строительства Березниковского химического комбината — более 80 лет назад. В последнее время на нём часто происходили порывы. В 2018 году руководство филиала «Азот» приняло решение проложить новый водовод питьевой воды. Был разработан проект, определён новый путь прокладки труб, преимущественно через лесной массив, чтобы беспрепятственно вести работы. В ходе строительства водовода использованы современные полиэтиленовые трубы, которые не подвергаются коррозии.

Отметим, качество питьевой воды на предприятии ежемесячно проверяется специалистами Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Пермского края».

Александр Исаченков, главный инженер филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Проект масштабный, сложный. Прошёл множество согласований. Со всеми предприятиями, чьи коммуникации проложены на той же территории, необходимо было утвердить пересечения, включая федеральную железную дорогу. В результате реализации проекта повышена бесперебойность водоснабжения. Например, теперь «Азот» не зависит от ремонтных работ, которые проводит Березниковская водоснабжающая компания на старом коллекторе, — водоснабжение не прекращается, в отличие от других абонентов, расположенных рядом с предприятием.