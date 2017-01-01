Пермский край получит на дороги более 1 млрд 184 млн руб.

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Министерством транспорта Пермского края заключено соглашение с Росавтодором на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на сумму 1 млрд 184,86 млн руб. на достижение показателей национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». О подписании соглашения сообщает пресс-служба краевого минтранса.

В 2019 году по паспорту регионального проекта планируется реализовать 55 объектов (три региональных и 52 на дорогах местного значения), отремонтировать 78,4 км дорог, реконструировать 9,1 км и построить 3,3 км, что позволит обеспечить прирост нормативного состояния дорог для достижения значений показателей.

В настоящее время из запланированных в 2019 году 55 объектов заключены государственные контракты по 8 объектам, остальные 47 объектов находятся в стадии проведения конкурсных процедур по выбору подрядчиков на выполнение работ.

Контрольная точка по заключению контрактов — 31 мая 2019 года.

Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников обозначал важность приведения в порядок и содержания дорожной инфраструктуры. По его словам, улучшение состояния дорог напрямую влияет на безопасность жителей и на уровень жизни в регионе.



