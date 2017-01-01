В выходные в центре Перми запланировано отключение холодной воды
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По сообщению ООО «Новогор-Прикамье», 13 апреля в центре Перми будет отключено холодное водоснабжение. Причина отключения — проведение плановых и аварийных работ, сообщают в компании.
13 апреля, с 9:00 до 20:00, без воды останется 21 дом по адресам:
ул. Ленина, 81, 83, 85;
ул. Монастырская, 161;
ул. Петропавловская, 80, 82, 84, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 119а, 121;
ул. Толмачёва, 17, 18;
ул. Хохрякова. 25;
ул. Якуба Коласа, 6, 10, 12.
Ранее мы сообщали о запланированных на 10 апреля отключениях в Орджоникидзевском районе.
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