11 апреля в Перми пройдёт Форум поставщиков

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Представители более 200 компаний со всей России примут участие в Форуме поставщиков, организованном сетью магазинов «Семья». Форум соберёт поставщиков и производителей продуктов питания, а также товаров категории non-food, он пройдёт в Перми 11 апреля, сообщают организаторы форума.

Большой интерес к мероприятию проявили местные поставщики — представители крупного, среднего и малого бизнеса из Перми и различных территорий Пермского края. При этом уже сегодня доля участников форума из других регионов превысила 30%. Участники приедут из Москвы, Екатеринбурга, Челябинска, Ярославля, Белгорода, Ульяновска, Алтайского края и других регионов России.

Напомним, главной темой форума станет обсуждение трендов современного ритейла: каналы коммуникаций с потребителем XXI века; ЗОЖ и место биопродуктов, суперфуда и других «правильных продуктов» в ассортиментной матрице; влияние автоматизации бизнес-процессов на эффективность сотрудничества ритейлеров, поставщиков и производителей.

Особое внимание будет уделено информатизации как основному фактору повышения эффективности и прозрачности взаимодействия между поставщиками и ритейлером. Так, об основных целях внедрения информационных решений в процесс взаимодействия между контрагентами, о направлениях развития государственных контролирующих систем и об электронном документообороте расскажет Сергей Горьков, руководитель отдела автоматизации продовольственных предприятий розничной торговли 1С-Рарус.

«В своей деятельности «Семья» руководствуется политикой открытости и прозрачности взаимодействия со своими партнёрами и приглашает к сотрудничеству поставщиков и производителей, разделяющих данный подход к организации бизнес-процессов», — подчеркнула инициатор форума, директор сети магазинов Семья» Ксения Новикова.

Участие в форуме бесплатное, по предварительной регистрации.

Ознакомиться с программой форума можно здесь.

Координатор форума — Анастасия Овчинникова, тел. 8951-951-11-66.



