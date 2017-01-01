В филиалах Пермской станции скорой помощи выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства

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Фото: Константин Долгановский

Роспотребнадзор в ходе проверки выявил многочисленные нарушения требований санитарного законодательства в 11 филиалах Пермской станции медицинской скорой помощи. Нарушения создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью населения, создают угрозу возникновения и распространения заболеваний, считают в ведомстве.

Нарушения выявлены в филиалах по адресам: ул. Попова, 54; ул. Транспортная, 29; ул. Желябова, 11; ул. Мира, 115; ул. Лебедева, 20; ул. Коминтерна, 14; п. Новые Ляды, ул. Мира, 9а; ул. Гальперина, 7а; ул. Адмирала Старикова, 9а; ул. Писарева, 56 и ул. Гашкова, 41.

Для исправления выявленных нарушений Роспотребнадзор подал иск к Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Пермского края «Пермская станция скорой медицинской помощи», министерству здравоохранения Пермского края. Иск будет рассматриваться Ленинским судом Перми.