Представлен новый директор технопарка MORION DIGITAL

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В технопарке MORION DIGITAL состоялась стратегическая сессия, посвящённая концепции развития технопарка. В ходе сессии был представлен новый директор технопарка. Им стал Оскар Ягафаров.

Экспертами и модераторами стратегической сессии выступили представители Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), участниками сессии стали представители инновационной экосистемы Пермского края: ведущие вузы, краевые министерства (минпромторг, минсвязи и минэкономики), крупные корпорации и стартапы.

Стратегическая сессия в технопарке MORION DIGITAL

Фото: пресс-служба компании

В рамках стратегической сессии были рассмотрены ожидания и требования к технопарку, его резидентам и инфраструктуре со стороны всех заинтересованных сторон.



Андрей Кузяев, председатель совета директоров ООО «ПФП-группа», учредитель MORION DIGITAL:

— Наше ожидание от MORION DIGITAL — чтобы технопарк стал точкой привлечения талантов, людей, точкой привлечения инновационного предпринимательства. Предпринимательства, которое изменит мир. Когда я смотрю на территорию MORION DIGITAL, я вижу не здания, а портал в будущее. Мы собираемся создавать проекты с претензией на мировое лидерство. Наша специализация ещё будет развиваться, сейчас ключевые направления — это телекоммуникации, интернет вещей, диджитализиция промышленности. искусственный интеллект, робототехника и «умный дом».

Георгий Ткаченко, генеральный директор ПФП-группы:

— ЭР-Телеком и ПФП-группа осуществляют проект по созданию частного технопарка, наступила стадия реализации проекта, когда мы приступаем к организации бизнес-процессов, связанных с управлением инновационной активностью, на уже созданной территории. Мы опираемся на опыт авторитетных организаций, таких как ФРИИ, с которыми уже заключили соглашение о сотрудничестве. Сегодня мы собрали представителей инновационной экосистемы Пермского края, чтобы сформулировать ожидания всех групп, которые взаимодействовали или будут взаимодействовать с MORION DIGITAL. Это позволит организовать систему управления так, чтобы технопарк этим ожиданиям соответствовал.

На стратегической сессии Андрей Кузяев представил также нового директора технопарка MORION DIGITAL Оскара Ягафарова: «У нас был длительный подбор разных кандидатов, Оскар оказался лучшим. Не побоялся трудностей, переехал из Москвы в Пермь, чтобы создать лучший частный технопарк».

Стратегическая сессия позволила уточнить и синхронизировать требования и ожидания заинтересованных сторон к инновационной деятельности технопарка.

Дмитрий Оконешников, директор по инновационному развитию ОДК «Пермские моторы»:

— От технопарка мы ожидаем развития в крае цифровизации, продуктами которой мы будем пользоваться в своих проектах.

Валерий Коротаев, проректор по науке и инновациям ПНИПУ:

— Для университетов важно партнёрство в части передачи технологических идей, технологических проектов и проектных команд на состоявшийся предпринимательский уровень. Университеты сегодня не обладают достаточным набором ресурсов и компетенций, чтобы обеспечить эффективное продвижение проекта. Проекты выходят из университета с хорошими идеями, но часть из них теряется: кто-то в принципе, а кто-то в других регионах и на других площадках. Если такая ниша в Перми будет занята — это даст замыкание целостной системы, что хорошо как для университетов, так и для экономики Пермского края в целом.

Светлана Перминова, директор компании «Юникорн»:

— Как резидент технопарка мы ожидаем, что MORION DIGITAL будет создан с учётом пожеланий и идей, высказанных сегодня на стратегической сессии. Нам очень важно, чтобы сотрудники чувствовали себя максимально комфортно и была возможность для развития бизнеса.

Технопарк MORION DIGITAL — крупнейший частный технопарк городского формата в сфере высоких технологий в России. Общая площадь технопарка MORION DIGITAL составляет до 86 тыс. кв. м. Инвестиции в проект на сегодняшний день составляют 1,9 млрд руб.



