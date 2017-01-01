Финансовый отчёт краевого министерства территориальной безопасности вызвал «большое сомнение» у проверяющих

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В Пермском крае муниципалитеты и министерства сдали отчётность за 2018 год. Из-за централизации бухучёта и перевода всех данных в единую облачную бухгалтерию появились расширенные возможности по выявлению ошибок и недостоверных данных, пишет ИА «Текст».

Источник издания, знакомый с материалами краевого минфина, сообщил, что при приёме и камеральной проверке документов за 2018 год до 80% отчётов подлежало исправлению. Большое сомнение по достоверности представленной отчётности вызывают документы министерства территориальной безопасности и Государственной ветеринарной инспекции Пермского края.

Также сообщается, что с наибольшим количеством ошибок и искажений представлена отчётность министерством транспорта, министерством строительства и архитектуры, финансовыми органами городского округа Губаха, муниципальных районов Гайны, Елово.