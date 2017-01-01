В Прикамье из аварийного жилья расселят около 10 тыс. человек

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Фото: Евгений Запискин

В период с 2019 по 2021 год в Пермском крае в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» будет расселено 150 тыс. кв. м аварийного фонда. На реализацию программы будет выделено более 5 млрд руб. из федерального бюджета, сообщают в администрации губернатора региона.

По информации министерства строительства и архитектуры Пермского края, в 2019 году в рамках нацпроекта в регионе будет расселено 55 тыс. кв. м ветхого жилищного фонда. При этом на территории региона продолжает действовать региональная программа расселения, согласно которой в течение года будет ликвидировано ещё более 30 тыс. кв. м аварийного фонда. Таким образом, в этом году в Прикамье будет расселено порядка 90 тыс. кв. м ветхого жилья, расположенного в 19 муниципалитетах.

По объёму федерального финансирования программы в рамках нацпроекта на 2019 год Пермский край (1,7 млрд руб.) займёт третье место в стране. С учётом этих средств, в крае в этом году будет расселено и ликвидировано 90 тыс. кв. м аварийного жилья. При этом в планах было расселить и ликвидировать такой объём аварийного жилья до 2021 года.

В 2020 году в рамкам нацпроекта в регионе будет ликвидировано и расселено не менее 45 тыс. кв. м аварийного фонда, в 2021 году — не менее 46 тыс. кв. м. Кроме того, средства на расселение аварийного жилья предусмотрены и в краевом бюджете — это порядка 1,8 млрд руб. После их распределения в течение второго квартала станет известно, какой объём аварийного жилья будет ликвидирован в 2020—2021 годах дополнительно в рамках краевой программы. Всего программа расселения в указанный период будет реализована в 24 муниципалитетах.

Мероприятия по ликвидации аварийного жилья, запланированные на ближайшие три года, позволят расселить весь жилищный фонд, признанный аварийным до 1 января 2017 года в семи муниципалитетах.

Напомним, что ликвидация аварийного жилищного фонда на территории края с 2018 года реализуется комплексно: расселяются и ликвидируются одновременно все аварийные дома в одном квартале. Это позволяет решать не только задачу обеспечения безопасных условий проживания граждан, но вовлечение в оборот земельных участков, занятых аварийным жильём.

В 2018 году в Прикамье было ликвидировано более 20 тыс. кв. м аварийного фонда.