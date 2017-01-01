На трассах края появятся десять новых пунктов весогабаритного контроля

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Фото: Пресс-служба губернатора Пермского края

В Прикамье модернизируют автоматизированную информационную систему весового и габаритного контроля и расширят количество комплексов на автодорогах Прикамья. Работы будут выполнены в рамках госконтракта по заказу краевого министерства транспорта, сообщает сайт губернатора и правительства региона.

Основными целями развития системы весогабаритного контроля являются обеспечение сохранности автодорог в регионе, увеличение срока службы дорожного покрытия, повышение безопасности дорожного движения, а также контроль за движением тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств.

На дорогах региона устанавливаются комплексы фотовидеофиксации и пункты весогабаритного контроля. Дополнительно к трём уже действующим пунктам весогабаритного контроля будут установлены ещё десять комплексов. Также будет модернизировано программное обеспечение информационной системы «Выдача специальных разрешений». Новые автоматизированные пункты весового и габаритного контроля появятся на автомобильных дорогах:

1. Пермь — Березники (153-й км);

2. Кунгур — Соликамск (291-й км);

3. Соликамск — Красновишерск (13-й км);

4. Кукуштан — Чайковский (50-й км);

5. Кукуштан — Чайковский (224-й км);

6. Чернушка — Куеда (9-й км);

7. Черновское — граница Удмуртии (21-й км);

8. Кудымкар — Гайны (13-й км);

9. Кудымкар — Гайны (120-й км);

10. Кунгур — Соликамск (107-й км).

Каждый комплекс будет включать оборудование для измерения общего веса и осевых нагрузок транспортного средства, датчики определения количества колеёна оси и количества осей, датчики измерения габаритных параметров (высота, ширина, длина), средства фотовидеофиксации для получения информации о скорости и направлении движения, а также для распознавания государственных регистрационных знаков транспортных средств.

Все комплексы будут работать 24 часа в сутки семь дней в неделю. Данные о транспортном средстве будут сниматься на скорости, водителю не надо будет специально тормозить перед пунктом весогабаритного контроля. Передача полученной информации будет производиться по защищённым каналам связи.

Помимо дополнительных 10 пунктов весогабаритного контроля в этом году в Прикамье планируется установить ещё более 40 комплексов фотовидеофиксации.