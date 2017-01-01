В Перми убирают с улиц и дворов незаконные НТО

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Незаконные торговые киоски и палатки после вынесения предупреждения должны убирать сами владельцы. Если они этого не делают, администрации районов проводят принудительный демонтаж с последующим взысканием расходов бюджета, напоминают в администрации Перми.

Так, «Магазин автозапчастей» по улице Мелитопольской размещался на муниципальной земле. У владельца истёк срок действия договора, однако сам освобождать незаконно занятый участок он не собирался. Поэтому на основании требований действующего законодательства торговый объект был демонтирован принудительно.

Владельцы семи торговых объектов, самовольно размещённых на улицах Вильямса, 47а, Цимлянской, 23а и Молдавской, не стали дожидаться принудительного демонтажа и исполнили требование администрации района, убрав свои объекты с городской земли добровольно.

В середине прошлого года вступили в силу новые правовые нормы, теперь размещение НТО на частной территории возможно лишь в том случае, если вид разрешённого использования земельного участка позволяет его размещение, так как земля должна использоваться по назначению.

Дворовые территории для этих целей не предназначены. Так, во дворе дома №37б на улице Вильямса незаконно были размещены три торговых объекта. Жилищный кооператив «Высотка» расторг договоры с их собственниками, и владельцы убрали киоски самостоятельно.

С момента вступления в силу нового законодательства о запрете размещения НТО на придомовых территориях администрация Орджоникидзевского района составила на нарушителей более 50 административных протоколов, штрафы назначены на сумму более 660 тыс. руб.