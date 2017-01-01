Цены на новостройки в Прикамье выросли на 10%

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Цены на первичное жильё на рынке Пермского края выросли за год на 10,6%, и цена 1 кв. м достигла 46,8 тыс. руб. Об этом сообщают аналитики портала «Авито. Недвижимость», проанализировав динамику цен в субъектах России в первом квартале 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Причём в Перми динамика за год составила 9,98% и достигла 57,6 тыс. руб. за 1 кв. м.

Отметим, что, по данным портала, средняя цена в России составила 68,4 тыс. руб. (рост на 10,8%) . Динамика роста цен отмечена в большинстве регионов. Самая большая динамика зафиксирована в Кемеровской области (16,9%) , Краснодарском крае (16,2%) и Татарстане (15,8 %). Самое значительное «падение» отмечено в Республике Коми (на 11,8%) и Ямало-Ненецком АО (8%).

Самая высокая стоимость «квадрата» — в Москве (223,2 тыс. руб.), самая низкая — в Челябинской области (31,1 тыс. руб.).

Отметим, что ранее подобное исследование провели аналитики портала о недвижимости domofond.ru. Их данные немного отличаются. Так, динамика в Перми за год составила 12,7%. Больше — только в Казани (16,2% ) и Москве (13,6% ). При этом средняя цена 1 кв. м среди 16 крупнейших городов в Перми только восьмая — 59,1 тыс. руб. Самая высокая, как обычно, — в Москве (228,5), самая низкая — в Челябинске (40,5 тыс. руб.).

По их данным, средняя цена 1 кв. м в России составила 69,2 тыс. руб. (рост на 10,9%).