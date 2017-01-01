Участники дискуссионной площадки «ЕР» выработали предложения по улучшению закона о паллиативной помощи

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Заседание дискуссионной площадки партии «Единая Россия» «Благополучие человека»

Фото: Пресс-служба партии «Единая Россия»

Сегодня, 5 апреля, в Перми состоялось заседание дискуссионной площадки партии «Единая Россия» «Благополучие человека», на которой обсудили перспективы развития паллиативной помощи в Пермском крае. Мероприятие прошло с участием экспертного сообщества, общественности и депутатского корпуса, сообщает пресс-служба исполнительного комитета регионального отделения «Единой России».

Заместитель секретаря пермского регионального отделения партии по политическому планированию и проектной работе Юрий Уткин пояснил, что новый формат работы «Единая Россия» применяет недавно, однако дискуссионные площадки уже зарекомендовали себя как эффективный инструмент доработки федеральных законопроектов.

Юрий Уткин, заместитель секретаря пермского регионального отделения партии по политическому планированию и проектной работе:

— В Послании Федеральному собранию глава государства поставил задачу ускорить развитие паллиативной помощи в стране. По партийной линии выстроена вертикаль, благодаря которой каждый регион может донести до федерального центра — Госдумы, правительства, министерств — свои предложения по доработке того или иного закона.

Депутат Государственной думы Игорь Сапко подтвердил, что мнения регионов учитываются при доработке законопроектов, и попросил ускорить составление итоговой резолюции по итогам дискуссионной площадки, так как уже в ближайший вторник или среду стартует новый виток обсуждений законопроекта о паллиативной помощи.

Парламентарий также напомнил, что законопроект о паллиативной медицинской помощи был принят Государственной думой 21 февраля. Новый закон расширяет само понятие паллиативной помощи. Раньше речь шла только о медицинском вмешательстве, а теперь говорится о таких немаловажных аспектах, как психологическая, духовная и социальная поддержка больного, уход за ним.

Закреплено право пациента на обезболивание. Это означает, что медицинские организации теперь будут нести ответственность, если человек, нуждающийся в обезболивании, не получит препаратов.

Получать медикаменты и медицинское оборудование можно будет на дому — в предыдущем варианте закона данные права были прописаны не чётко. Это облегчит уход за пациентом для его близких: они смогут получить поддержку и помощь врача-специалиста дома, а кроме того, будут бесплатно обеспечиваться изделиями медицинского назначения, необходимыми для ухода за пациентом.

Если сам пациент не может заявить, что ему нужна паллиативная помощь, и этого по какой-то причине не могут сделать его близкие, решение об оказании паллиативной помощи будет принимать врачебный консилиум, лечащий или дежурный врач. Благодаря этому больной получит нужную ему помощь быстрее.

Заместитель министра здравоохранения Пермского края Михаил Мальцев рассказал, что в регионе более 15 тыс. человек нуждаются в паллиативной помощи. 15 муниципалитетов имеют койки паллиативной помощи и 27 муниципалитетов — койки сестринского ухода. Основной упор идёт на развитие выездных форм работы, к 2022 году число выездных бригад по Пермскому краю планируется увеличить до 26. Также планируется открытие в Лобаново краевого центра паллиативной помощи с отделением респираторной поддержки.

Главный врач ГБУЗ ПК «Пермская центральная районная больница» Сергей Удавихин обратил внимание на излишнюю бюрократию при предоставлении на дом оборудования.

Сергей Удавихин, главный врач ГБУЗ ПК «Пермская центральная районная больница»:

— Необходимо упрощать эту процедуру и создавать единое пространство между больницей и жильём пациента. Сейчас медоборудование для онкобольных находится в собственности минимущества, затем передается минздраву и только потом больнице.

Другие предложения участников касались волонтёрской деятельности, работы психологов и капелланов с онкобольными, информационной и просветительской деятельности. Региональный координатор дискуссионной площадки «Благополучие человека» партии «Единая Россия» в Пермском крае Евгений Карабатов подытожил, что будет организовано широкое информирование жителей, чтобы ни один человек не остался без помощи.