АО «ПЗСП» предлагает квартиры по прежним ценам

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Фото: пресс-служба АО «ПЗСП»

С 15 апреля состоится плановое повышение цен на квартиры в строящихся домах от АО «ПЗСП». Плановое повышение цен на 1% коснётся всех объектов застройщика. В среднем квартиры подорожают на 25—30 тыс. руб.

При этом ПЗСП предлагает немало возможностей сэкономить при покупке квартиры. Так, до конца мая действует акция на квартиры в ЖК «Лазурный» (Пермь, ул. Целинная, 57/3).

ЖК «Лазурный» по ул. Целинной, 57/3

Фото: пресс-служба АО «ПЗСП»

В рамках акции застройщик предоставляет скиду в 5% на некоторые квартиры в доме на ул. Целинной, 57/3 в микрорайоне Вышка-2. Воспользоваться предложением можно с 11 марта до конца мая 2019 года. По условиям акции скидка на квартиру может достигать 200 000 руб. Выбрать свою новую квартиру и следить за ходом строительства дома онлайн можно на сайте pzsp.ru.

Подробную информацию об изменении цен, а также о действующих акциях на квартиры от застройщика можно уточнить по телефону горячей линии ПЗСП: 8-800-300-7977.

Проектная документация доступна на сайте наш.дом.рф.

Застройщик — АО «ПЗСП».