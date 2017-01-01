Начались работы по обустройству кровли на 14-этажном доме, в котором обрушились перекрытия

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Фото: Администрация Перми

Подрядная организация начала работы по обустройству кровли на крыше жилого дома по адресу ул. Революции, 3/1, где в январе этого года произошли обрушение и деформация перекрытий технического этажа.

Как уточнили в пресс-службе горадминистрации, также начаты работы по армированию и стяжке пола на техническом этаже. А также подготовительные работы по усилению второй половины перекрытия 14-го этажа.

Работы по реконструкции на крыше дома по ул. Революции 3/1

Фото: Администрация Перми

На данный момент уже усилены конструкции на техэтаже, произведено переустройство перекрытия 14-го этажа и усиление остальной части 14-го этажа на этой половине, смонтированы балки для устройства кровли.

Напомним, обследование и восстановительные работы «стоили» резервному фонду администрации Перми 20,8 млн руб.