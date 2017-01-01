Театральный фестиваль в Губахе вошёл в число приоритетных проектов краевого минкульта

Главным событием «Тайн горы Крестовой» будет показ мюзикла Jesus Christ Superstar


Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон»
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Крестовая
Ежегодно «Тайны горы Крестовой» собирают тысячи поклонников искусства

О подробностях Восьмого ландшафтного театрального фестиваля «Тайны горы Крестовой» его организаторы рассказали на специальной пресс-конференции. Фестиваль пройдёт с 29 июня по 5 июля 2019 года в Губахе и её окрестностях. По традиции стартом события станет акция «Закат на Крестовой», когда на вершине Рудянского споя состоится показ музыкального спектакля. В разные годы это были классические балеты, концертные исполнения опер, спектакли современной хореографии, мюзиклы. Именно пермский мюзикл — спектакль Театра-Театра «Алые паруса» — собрал в 2017 году на вершине горы максимальное количество зрителей.

В этом году организаторы фестиваля вновь сотрудничают с Театром-Театром, который покажет на фоне заката и Уральских гор свой новый спектакль — Jesus Christ Superstar Эндрю Ллойда Уэббера в постановке Майкла Ханта. Член оргкомитета фестиваля, председатель совета директоров ПАО «Метафракс», депутат Законодательного собрания Пермского края Армен Гарслян назвал директора Театра-Театра Анатолия Пичкалёва «главным исполнителем этой авантюры»: в своё время Пичкалёв поддержал фестиваль, ещё будучи исполнительным директором Пермского театра оперы и балета, и продолжает его поддерживать сейчас.

С ним солидарен худрук Театра-Театра Борис Мильграм. По его словам, участвуя в губахинском фестивале, пермский театр помогает и себе тоже, поскольку, по мнению Мильграма, «в искусстве нет конкуренции, а есть только синергия: чем больше предложений, тем больше спрос». Мильграм сообщил, что спектакль будет показан на горе полностью, даже с живым оркестром. Единственное, что подлежит «секвестру», — это громоздкие декорации. По словам худрука, ещё предстоит придумать оформление ландшафтного спектакля, но оно обязательно будет придумано.

Как сообщила инициатор фестиваля, художественный руководитель студии-театра «Доминанта» (Губаха) Любовь Зайцева, с подобными проблемами сталкиваются все театры, участвующие в фестивале. В этом году в Губаху приедут коллективы из Тольятти, Пензы, Челябинска и городов Пермского края. Все они привезут репертуарные спектакли, которые должны будут адаптировать к ландшафту. Показы пройдут в Каменном городе, в «городе-призраке» Новая Губаха, а также на железнодорожном вокзале.

В этом году изменился статус фестиваля. Как рассказал журналистам министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский, «Тайны горы Крестовой» «получили постоянную прописку в минкульте»: они впервые вошли в госзадание КГАУ «Центр по реализации проектов в сфере культуры», и на них выделено бюджетное финансирование в размере 2 млн руб. В прежние годы минкульт поддерживал губахинский фестиваль лишь грантами, причём незначительными — от 100 до 400 тыс. руб. Общий бюджет события — 6 млн руб.

Организаторы фестиваля не сомневаются, что мюзикл на вершине горы вызовет очередной наплыв посетителей. Существует несколько категорий билетов в разные зоны в зависимости от расстояния от сцены, но основная масса гостей по-прежнему будет смотреть ландшафтно-театральное шоу бесплатно. Среди них будут несколько групп людей с ограниченными возможностями здоровья, для которых оргкомитет организует специальные трансферы до вершины, а также, по предложению фонда «Дедморозим», подопечные Рудничного детского дома. Председатель оргкомитета фестиваля, депутат Законодательного собрания Пермского края Мария Коновалова подчеркнула, что фестиваль по-прежнему является некоммерческим начинанием, и призвала гостей не покидать Губаху сразу после мюзикла, остаться и на другие дни фестиваля.

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