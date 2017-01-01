Правоохранители Прикамья скрывали информацию о восьми укрытых фактах смертей от преступных посягательств

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Управлением правовой статистики прокуратуры Пермского края проведена проверка достоверности статистической отчётности правоохранительных органов о количестве потерпевших и погибших от преступных посягательств в Пермском крае за 2018 год. Проверкой выявлено восемь укрытых от учёта лиц, погибших от преступных посягательств, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Информация была искажена в Ленинском, Мотовилихинском, Индустриальном районах г. Перми, Октябрьском, Чернушинском, Еловском, Большесосновском и Верещагинском районах.

Кроме того, в ходе проверки выявлены многочисленные (свыше 300) нарушения, связанные с недостоверным отражением в документах первичного учёта сведений о криминологической характеристике преступлений, в частности о месте, способах совершения преступлений, дополнительной характеристике потерпевших, должностном положении лиц, совершивших преступления, и др.

По итогам проверки в адрес руководителей СУ СК по Пермскому краю и ГУ МВД России по Пермскому краю внесены представления, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.