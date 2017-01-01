В Березниках представлен проект «Город-сад. Наследие»

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Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» представил в городе Березники новый эколого-просветительский проект «Город-сад. Наследие», посвящённый 110-летию известного учёного-озеленителя Валентина Миндовского. Проект презентовали представители совета активной молодёжи «Лига лидеров» на заседании круглого стола «Экологическая трибуна», сообщает пресс-служба предприятия.

23 апреля 2019 года исполняется 110 лет со дня рождения практика-озеленителя Валентина Леонидовича Миндовского, хорошо известного как в Березниках, так и в Пермском крае. Он провёл большую научную работу по профессиональному озеленению города. Филиал «Азот» представил проект, призванный скоординировать усилия и возможности администрации города, промышленных предприятий, общественных организаций, учебных заведений и активных жителей города для возрождения лучших традиций, заложенных Миндовским. В рамках проекта «Город-сад. Наследие» молодёжная организация «Лига лидеров» предлагает провести ряд мероприятий: конференцию для преподавателей биологии и экологии, конкурс научно-исследовательских работ среди учащихся березниковских общеобразовательных школ. В планах также — приобретение и посадка саженцев на улицах города и в парках, проведение общегородского апрельского субботника памяти учёного и другие. Главные задачи: рассмотрение проектов озеленения города с научной точки зрения, согласно рекомендациям В. Л. Миндовского, сохранение зелёных насаждений, формирование у березниковцев бережного и уважительного отношения к историческому наследию города.

«Азот» новый эколого-просветительский проект «Город-сад. Наследие»

Фото: пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Венера Мухатаева, специалист отдела социального развития филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ», председатель совета активной молодёжи филиала «Азот» «Лига лидеров», депутат Березниковской городской думы по округу №12:

— Мы не могли пропустить такую важную дату, как юбилей Валентина Миндовского. Мы не просто хотим вспомнить этого замечательного человека и отдать ему дань уважения, но и попытаться изучить и возродить его рекомендации по благоустройству и озеленению нашего города. Мы предлагаем совместными усилиями добиться правильного и эффективного озеленения и благоустройства как общественных пространств, так и придомовых территорий.

Ещё на этапе разработки проекта азотчиков поддержали специалисты МБУК «Березниковский историко-художественный музей». Участникам круглого стола они представили чёрно-белые фотографии, на которых запечатлён город-сад Березники, — именно так называли город во времена работы Валентина Миндовского. Заведующая историческим отделом музея Наталья Сабаш в своём выступлении особо подчеркнула научную значимость наследия Миндовского для современного развития города.

Новую инициативу «Лиги лидеров» общественники встретили с большим интересом. Участники круглого стола «Экологическая трибуна» поддержали молодых азотчиков.

Марина Кривощёкова, житель города Березники:

— Проект очень заинтересовал. Мы, как активные жители города, готовы поддержать инициативу филиала «Азот» и внести свой вклад в общее дело. Кроме того, мы — компания неравнодушных горожан — в этом году выиграли грант на проведение экологических мероприятий, планируем организовывать событийные субботники. Приятно встретить единомышленников, особенно — крупные предприятия. Объединив усилия, мы сможем сделать наш город ещё чище и красивее.

Напомним, работники филиала «Азот» принимают активное участие в акциях городского и федерального масштаба. Среди них всероссийский субботник «Зелёная Россия», заседания круглого стола «Экологическая трибуна», акции «Трудовые экодесанты» и «Дни защиты от экологической опасности». В 2018 году молодёжь «Азота» участвовала в общегородской акции «Твоё дерево городу». В честь Всемирного дня охраны окружающей среды азотчики приняли участие в посадке саженцев на новой «Аллее экологов» в Комсомольском парке. Молодые сотрудники предприятия ежегодно проводят экологические субботники в летний период в п. Огурдино, на территории Первого городского пруда, озера Чёрное, реки Быгель. По итогам 2018 года, филиал «Азот» стал победителем городского конкурса «Экоимидж-2018» в номинации «Экологическая инициатива». Опыт экологического волонтёрства молодых азотчиков был представлен на краевом форуме «В гармонии с природой».

По сообщению пресс-службы предприятия