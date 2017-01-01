В Перми предлагают ввести годичный мораторий на действия властей с НТО



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Участники рабочей группы по вопросам размещения НТО при уполномоченном по правам человека Пермского края встретились и обменялись предложениями. Среди участников были первый заместитель главы Перми Виктор Агеев, заместитель министра промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Владислав Тонков, депутат Законодательного собрания Александр Григоренко, представители «Деловой России», «Опоры России», Пермской торгово-промышленной палаты, а также руководитель общественной организации «За сохранение нестационарных торговых объектов» Екатерина Безгодова.

Стороны обменялись предложениями по выходу из ситуации и договорились о еженедельном режиме работы группы. Екатерина Безгодова предложила ввести «мораторий на год на действия властей с НТО», включая выписывание штрафов и их демонтаж администрациями районов. По словам Екатерины Безгодовой, мораторий нужен для того, чтобы по каждому конкретному случаю разобраться и найти индивидуальное решение в правовом поле.

Особое беспокойство, по словам Екатерины Безгодовой, вызывает то, что штрафы предпринимателям и ТСЖ выписывают и в том случае, когда действующий договор с владельцем НТО был заключён до принятия изменений в правила благоустройства города: «Это юридический беспредел, когда мы на муниципальной земле оставляем (НТО — Ред.), а на частной нет!»

Ранее в администрации города признавали: «Изменения в правила благоустройства не дают органам власти сносить объекты, расположенные на частных землях, но нарушение нормативного акта ведёт за собой санкции — административный штраф». Там также не скрывали свои ожидания, что «под давлением административной ответственности собственник сам приведёт территорию в состояние, соответствующее правилам благоустройства».



Впервые было озвучено, что уже организуется сбор подписей жителей по изменению правил благоустройства Перми. Речь идёт о статье 20 Устава г.Перми «о правотворческой инициативе», где говорится, что для рассмотрения её депутатами Пермской городской думы достаточно собрать 450 подписей жителей города.

Александр Григоренко, депутат Законодательного собрания Пермского края: «Все участники группы (в том числе общественники) исходят из того, что «нормативка» по НТО принята и её невозможно в ближайшее время серьёзно поменять, поэтому обсуждается в основном, как смягчить действующее регулирование по НТО в отношении предпринимателей и ТСЖ. Первая проблема, которая будет обсуждаться на следующем заседании, — это как раз возможное смягчение последствий введения новых правил для владельцев частной земли (прежде всего — ТСЖ)».



Екатерина Безгодова выразила надежду, что выход из ситуации будет найден:

— Главное, что диалог состоялся. Это самое главное. Предложения звучали со всех сторон. Но говорить о том, что есть какие-то результаты, рано.



Напомним, что в марте 2018 года были внесены изменения в правила благоустройства г. Перми. Принятые Пермской городской думой в марте 2018 года изменения предполагали запрет на размещения НТО, в том числе и на придомовых территориях, и на землях, где «не установлен вид разрешённого использования». И если Пермский краевой суд поддержал требования, то Верховный суд встал на сторону властей. В Апелляционном определении Верховный суд России признал НТО не только торговыми объектами, но и «элементами благоустройства». Суд признал, что их размещение должно быть согласовано с «правилами по благоустройству». В марте 2019 года разбирательства продолжились в Пермском краевом суде. Защитники НТО на частных землях подали иск к Законодательному собранию Пермского края об оспаривании норм краевого закона «Об административных правонарушениях в Пермском крае». В случае их отмены у владельцев торговых точек и представителей ТСЖ будет возможность оспорить уже наложенные штрафы.