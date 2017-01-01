Масштабная дорожная реконструкция улицы Революции ведётся в несколько этапов

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Масштабная дорожная реконструкция ул. Революции ведётся в несколько этапов. Завершается строительство коллектора ливневой канализации на ул. Куйбышева. На участке от ул. Пушкина до ул. Революции необходимо выполнить устройство дорожного покрытия, сообщает пресс-служба городской администрации.

Как рассказали в МКУ «Пермблагоустройство», на ул. Революции, на участке от Компроса до ул. Сибирской, уже переустроена большая часть инженерных коммуникаций. С двух сторон улицы вдоль парка им. Горького и здания «Пермэнерго» формируется конструкция дорожной одежды. Ведутся подготовительные работы для устройства трамвайных путей.

Матвей Чувашов, главный инженер МКУ «Пермблагоустройство»:

— Пермяки привыкли, что улица Революции в нынешнем состоянии — неудобная, узкая, поэтому нечасто использовали её для передвижения. Благодаря реконструкции город получит полноценную магистраль, которая дополнит городскую среду устойчивыми дорожными связями, а также перераспределит транспортные потоки.

Реконструкция ул. Революции

Фото: Администрация Перми

Впервые в Перми будет применена технология совмещённого полотна трамвайных путей и полосы движения общественного транспорта. Это позволит сэкономить пространство, перераспределить автобусные маршруты и сократить время в пути.

Современная конструкция трамвайных путей на фибробетонном основании позволит снизить вибрационную нагрузку, обеспечить плавность хода трамваев и снизить шум при движении подвижного состава.

Напомним, что в рамках реконструкции ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирской будет устроено четырёхполосное движение, по две полосы в каждую сторону, и обустроены трамвайные пути. Обустройство новых трамвайных путей позволит соединить существующие трамвайные пути. Таким образом, трамваи, идущие от Центрального рынка или со стороны Бахаревки, смогут напрямую по ул. Революции проехать до ул. Горького и затем до Мотовилихи. Также будут вынесены и переустроены сети, которые есть в границах существующей проезжей части, организовано пространство для пешеходов и зоны для парковки транспортных средств. Будут обустроены остановки общественного транспорта, что позволит на участке от Комсомольского проспекта до ул. Сибирской пустить автобусы. Появится новое освещение, и будут проведены компенсационные меры по озеленению территории.

На протяжении последних лет город системно наращивает объёмы вложений в дорожную отрасль. Благодаря этому в Перми за последние три года аварийность на дорогах снизилась в два раза. Кроме того, в Перми ежегодно увеличивается процент автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям. По итогам 2018 года, в нормативном состоянии находятся 55,2% автомобильных дорог, для сравнения: в 2017 году — 53,7%.

За 2016—2019 годы в городе отремонтировано 3 млн кв. м дорог, сданы две ключевые развязки — это ул. Макаренко и площадь Восстания, отремонтированы трамвайные пути и проезжая часть на Северной дамбе, продолжается капитальный ремонт ул. Уральской, реконструирована ул. Героев Хасана на пересечении с Транссибом, стартовала масштабная реконструкция ул. Революции.