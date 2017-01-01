Хор «Млада» стал лауреатом международного хорового конкурса

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Ольга Выгузова и солистки хора с дипломами фестиваля

Фото: Вконтакте

В Санкт-Петербурге завершился XXII Международный хоровой конкурс «Радуга». Пермский хор «Млада» получил сразу две награды: диплом лауреата первой степени и высшую награду конкурса — Гран-при, сообщают в официальной группе хора в соцсетях.

В фестивале принимали участие более 50 коллективов, в том числе из России, Польши, Беларуси и Эстонии, которые состязались в разных номинациях. Академический хор «Млада» под руководством Ольги Выгузовой представил конкурсную программу в номинации «Однородный женский хор». В состав коллектива также вошли учащиеся и выпускники музыкальной школы им. Крылатова.

Свои конкурсные программы участники представляли в зале Государственной хоровой капеллы им. Глинки. Также в рамках конкурса состоялись концертные выступления «Млады» в зале Александро-Невской лавры и в лютеранской церкви Святых Петра и Павла.