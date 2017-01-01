В Березниках в результате падения наледи с крыши погибла женщина



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Вчера, 2 апреля, в Березниках в результате падения снежной наледи с крыши многоэтажного дома погибла 80-летняя женщина. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть человека), сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Пермскому краю.

По версии следствия, обрушение глыбы льда с крыши произошло в результате ненадлежащего выполнения управляющей компанией снегоочистительных работ.

В рамках расследования назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти погибшей женщины, в офисе предприятия ЖКХ изъята документация.







