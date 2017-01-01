ФК «Звезда» не будет выступать в манеже «Пермь Великая» раньше следующего сезона

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Фото: ФК «Звезда»

Футбольный клуб «Звезда» пока не планирует выступать в недавно открывшемся манеже «Пермь Великая». Ближайший домашний матч 9 апреля состоится на стадионе «Звезда», далее ожидается потепление, и клуб не видит смысла менять основную площадку. Игры ПФЛ в манеже возможны уже в следующем сезоне при наступлении холодной погоды.

Главный тренер команды Константин Парамонов отметил, что искусственное покрытие в манеже отличается от аналогичного на стадионе: в манеже оно более мягкое, отскок мяча медленнее, поэтому игрокам необходимо время для адаптации к такому покрытию. Кроме того, наставник отметил, что в манеже поле «более сухое», так как, в отличие от стадиона, поле не поливается.

«Показательно, что в товарищеском матче с «Уралом-2» двое наших игроков получили травмы как раз из-за резкой смены покрытия. Но мы понимаем, что в холодное время года и зрителям и нам комфортнее было бы в манеже, поэтому в это время мы, возможно, будем проводить матчи там», — отметил главный тренер.

Напомним, чемпионат ПФЛ для пермской команды после зимней паузы продолжится 9 апреля игрой с «Зенитом-Ижевск». Начало — в 19:00, вход на все оставшиеся домашние игры сезона — бесплатный.





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