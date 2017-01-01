Дмитрий Медведев поддержал идею создания представительства «Сколково» в Перми

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Дмитрий Медведев в частном технопарке MORION DIGITAL
Фото: Константин Долгановский

В рамках рабочего визита в Пермь председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву представили крупнейший в России частный технопарк высоких технологий городского типа MORION DIGITAL. Участие в презентации также принял губернатор Пермского края Максим Решетников.

Президент и генеральный директор «ЭР-Телеком Холдинг» Андрей Кузяев рассказал Дмитрию Медведеву, что ранее на переговорах с руководством «Сколково» обсуждали возможность открытия филиала технопарка на пермской площадке.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал идею создания представительства технопарка «Сколково» в Перми. «Раз уже встречались, то всё будет нормально», — прокомментировал премьер.

Как пояснил президент АО «ЭР-Телеком» и председатель совета директоров ООО «ПФП-группа» Андрей Кузяев, в реконструкцию планируется инвестировать более 700 млн руб. После завершения реконструкции на территории технопарка количество рабочих мест увеличится с 5000 до 8000, объём площадей — до 86 000 кв. м.

«По этому показателю MORION DIGITAL станет третьим в стране технопарком в сфере высоких технологий городского формата без вложений государственных средств в сфере IT, — подчеркнул Андрей Кузяев. — Сейчас мы видим, что к нам поехали из других регионов: здесь комфортная среда, недорогая аренда и, что немаловажно, наличие федерального телеком-оператора».

Губернатор Максим Решетников обозначил, что в планах региональных властей — до 2020 года организовать в Прикамье более 100 тыс. кв. м современного офисного пространства с развитой инфраструктурой, конгрессно-выставочным центром, институтами поддержки развития стартапов, образовательными активностями. «Для технопарков предоставляются дополнительные льготы по налогу на имущество и налогу на прибыль. Их развитие должно быть направлено на создание экосистемы инноваций и сотрудничества. Это даст новый импульс развитию ИКТ-сектора, увеличению занятости и в том числе занятости молодёжи, так как ИТ-сфера в первую очередь ориентирована на молодых, талантливых, смелых, продвинутых», — отметил Максим Решетников.

MORION DIGITAL будет отличаться от других технопарков наличием ключевых профильных резидентов, которые станут локомотивом развития инноваций на территории технопарка и определят чёткую его специализацию. Уже сейчас на его территории MORION DIGITAL действуют АО «ЭР-Телеком Холдинг», ПАО «МОРИОН», Promobot, NapaLabs и ещё 30 компаний, работающих в IT сфере. Планируется, что их число увеличится до 100.

В составе технопарка MORION DIGITAL будут объединены площади для разработки, а также производства инновационных продуктов. Ключевыми прикладными направлениями специализации технопарка станут телекоммуникации, «умный дом», интернет вещей, робототехника, «умные» технологии, цифровизация промышленности, искусственный интеллект, облачные технологии, информационная безопасность.

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