На обследование и восстановительные работы дома на Революции, 3/1 выделено более 20 млн руб.

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Фото: Константин Долгановский

На обследование и аварийно-восстановительный работы в доме по адресу ул. Революции, 3/1 из резервного фонда администрации Перми выделено 20,8 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«В настоящее время ведутся работы по армированию пола и устройство стяжки пола технического этажа, по усилению колонн и монтажу металлических балок, начаты демонтажные работы и работы по устройству кровли», — отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее, в середине марта, начальник департамента ЖКХ администрации Перми Александр Власов сообщил, что работы на техническом этаже могут продлиться до 10 мая.

По его словам, это не окончательная дата, так как в процессе обследования и восстановления обнаруживается необходимость новых работ. Так, изначально планировалось, что всё будет завершено к началу марта, затем сроки сдвигались на апрель, сейчас — почти на середину мая.

Власов добавил, что изначально предполагалось лишь восстановить рухнувшую часть техэтажа, но обследования выявили необходимость дополнительных работ.

Основными причинами ЧП названы «низкое качество выполненных работ и применяемых материалов при строительстве застройщиком, нарушение СНиП, отступление от утверждённых проектных решений».

Напомним, обрушение и деформация плит перекрытий на верхнем техническом этаже 14-этажного дома произошли 27 января этого года. При происшествии никто из жителей не пострадал, но жильцам пришлось временно переехать к родственникам или арендовать другое жильё, расходы на которое в горадминистрации обещают компенсировать.

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