В Перми столкнулись автобусы 67-го и 68-го маршрутов

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Сегодня в 12:06 в Перми, на остановке «Улица Макаренко», произошло ДТП с участием автобусов городских маршрутов №67 и №68. На место прибыли ГИБДД и бригада скорой помощи, сообщают в администрации города.

Столкновение автобусов на остановке «Улица Макаренко»

Фото: Вконтакте

Департамент дорог и транспорта запросил данные у перевозчиков об инциденте, которые будут включать объяснительные водителей. Также через МКУ «Гортранс» будет проверена информация с навигаторов со скоростью движения транспортных средств. Все материалы дела будут переданы ГИБДД.

В результате столкновения пятеро пермяков доставлены в пермские больницы с подозрением на сотрясение головного мозга. Ранее их на месте происшествия осмотрели врачи бригад скорой помощи. Предварительно медики оценивают травмы как легкой степени тяжести — ушибы мягких тканей головы.





Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться