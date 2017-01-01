«Азот» и администрация Березников запустили проект «Территория роста»

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Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» объявил о старте совместного с администрацией города Березники проекта «Территория роста». Первым этапом его реализации стало заседание круглого стола, на котором была представлена актуальная для местных сельхозпроизводителей продукция — минеральные удобрения и кормовые добавки, сообщает пресс-служба предприятия.

Организатором проекта «Территория роста» являются управление по вопросам потребительского рынка и развитию предпринимательства администрации г. Березники и филиал «Азот». Представители крестьянско-фермерских хозяйств побывали на производственной площадке предприятия. Затем состоялось заседание круглого стола, в котором приняли участие руководители предприятия. Приветствуя гостей, директор филиала «Азот» Андрей Семенюк отметил: «Для предприятия важен диалог с представителями реального экономического сектора. Открытый разговор позволяет понять запросы и пожелания фермеров. Прекрасно понимаем, сколько сил требуется вам вложить в свои хозяйства, чтобы получить хороший урожай или развивать животноводство. Надеемся, что «Азот» станет вашим помощником. Нам есть что вам предложить».

Представители крестьянско-фермерских хозяйств побывали на производственной площадке «Азот»

Фото: пресс-служба АО «МХК «ЕвроХим»

После презентации продукции «Азота» на многочисленные вопросы фермеров ответили заместитель директора филиала по развитию Андрей Михеев, заместитель директора филиала по качеству Игорь Цыбульский, заместитель директора филиала по коммерческим вопросам Виктор Переходов. Они рассказали об актуальных для фермеров продуктах, которые выпускаются на предприятии: тукосмеси и гранулированные минеральные балансирующие кормовые добавки. Тукосмесь — смешанное комплексное гранулированное удобрение. В зависимости от марок оно может применяться для взращивания зерновых и масленичных культур, крестоцветных и кормовых растений, а также для овощных, плодово-ягодных и декоративно-цветочных культур. Большинство фермеров, принявших участие в мероприятии, занимаются животноводством. И особый интерес они проявили к минеральным кормовым добавкам. Это гранулированный продукт, предназначенный для восполнения недостатка минеральных веществ в рационе крупного и мелкого рогатого скота, свиней, птиц и рыб.

Главным преимуществом продукции филиала «Азот» компании «УРАЛХИМ» является то, что макро- и микроэлементы содержатся в одной грануле — исходя из рецептуры. Большинство вопросов на мероприятии касались качества продуктов. Представители завода подробно остановились на информации по проведённым исследованиям тукосмесей и кормовых добавок. Тукосмеси по результатам испытаний получили положительное заключение Государственного центра агрономической службы «Кировский».

Исследования комплексных минеральных кормовых добавок проводились в течение года двумя институтами — Волгоградским государственным аграрным университетом и Курганской государственной сельскохозяйственной академией имени Т. С. Мальцева. Испытания показали, что введение кормовых добавок в рацион крупного рогатого скота способствует повышению продуктивности и качественных показателей продукции, а также оказывает положительное влияние на состояние здоровья животных.

— Проект «Территория роста» включает в себя целый ряд мероприятий. Это и знакомство с работой филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ», участие заводчан и фермеров в сельхозярмарках, проведение консультаций для сельхозпроизводителей и так далее. Как показала встреча, местные сельхозпроизводители крайне заинтересованы в продукции филиала «Азот». И наша главная цель — помочь в развитии фермерского движения, личных подсобных хозяйств, которые существуют на территории Березниковского района. После объединения с Усольским районом это направление стало особенно актуальным, — отметил Сергей Воробьёв, начальник управления по вопросам потребительского рынка и развитию предпринимательства администрации г. Березники.