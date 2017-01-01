«Единая Россия» проведёт экологический форум

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Первый федеральный форум в рамках проекта «Единой России» «Чистая страна» пройдёт 19 апреля в Челябинске. В рамках форума будут подняты вопросы реализации реформы обращения с отходами в регионах, качества атмосферного воздуха и квотирования выбросов, а также развития эковолонтёрства. Об этом сообщил координатор партпроекта «Чистая страна», председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, выступая на селекторном совещании на тему «Внедрение в регионах системы раздельного накопления и переработки твёрдых коммунальных отходов», сообщают в региональном исполкоме «Единой России» в Пермском крае.

Владимир Бурматов, депутат Госдумы:

— Одной из ведущих тем форума станет реализация реформы обращения с отходами, вторая тема затронет качество атмосферного воздуха и квотирование выбросов, третья коснётся развития эковолонтёрства.

По словам Бурматова, до форума остаётся три недели, поэтому на нём можно будет подвести и обсудить итоги первых четырёх месяцев действия «мусорной реформы». «Безусловно, будет звучать тема переработки, раздельного накопления отходов, повышения прозрачности и декриминализации данных процедур», — сообщил он, добавив, что на форуме ожидается порядка 600 участников. Помимо региональных координаторов партпрпоекта это достаточно широкий круг экспертов: представители депутатского корпуса, волонтёрских движений, общественники, экологи.

В рамках обсуждения качества атмосферного воздуха и квотирования выбросов затронут вопросы, связанные с исполнением указа президента Владимира Путина о наведении порядка в 12 городах, испытывающих наиболее сильное негативное влияние на окружающую среду, реализацией закона о наилучших доступных технологиях, в том числе установке счётчиков на трубы предприятий-загрязнителей, которые должны фиксировать порядка 60% выбросов в атмосферу и воду.

Координатор партпроекта рассказал также, что на форуме представят два партийных информационных ресурса, посвящённых в том числе тематике реформы обращения с отходами. «Один из них — сервис «Зелёная карта», который расскажет в том числе о реализации нацпроекта «Экология», партпроекта «Чистая страна». Это интерактивная карта, демонстрирующая реальную ситуацию с рекультивацией полигонов, строительством специальных сооружений по очистке воды, а также мероприятий, направленных на сохранение и очистку водоёмов», — отметил Бурматов.

Второй сервис — «Красная кнопка» — создан для сбора оперативной информации о проблемах окружающей среды — о загрязнении воздуха, воды, водоёмов, несанкционированных свалках и других нарушениях. «Данный сервис поможет собрать обращения граждан и составить рейтинг основных экологических угроз. Мы планируем установить такие сервисы всем нашим региональным секретарям и коллегам в Минприроды, чтобы они могли в режиме онлайн видеть возникающие очаги напряжения и оперативно реагировать», — резюмировал координатор партпроекта.

В Пермском крае с 1 января 2019 года также введена новая система обращения с ТКО, деятельность осуществляется региональным оператором — ПКГУП «Теплоэнерго». По итогам работы за два месяца охвачено порядка 1500 населённых пунктов, количество точек вывоза выросло с 6 тыс. до 17 тыс. Сейчас идёт корректировка территориальной схемы обращения с отходами, осенью состоятся общественные обсуждения существующей системы.

В краевом центре установлен 821 контейнер для раздельного сбора отходов на контейнерных площадках — это 64% от общего числа площадок. На территории Перми функционируют порядка 30 пунктов приёма/закупа вторичного сырья. Порядка 20 предприятий и организаций города также организуют раздельный сбор отходов на своих территориях.

Региональный координатор партпроекта «Чистая страна», заместитель декана географического факультета ПГНИУ по внеучебной работе Дмитрий Слащёв рассказал, что представители Пермского края также примут участие в форуме в Челябинске. «В регионе по инициативе партпроекта состоялся ряд мероприятий с участием экспертного сообщества и общественности по вопросу новой схемы обращения с ТКО. Сегодня, 2 апреля, совместно с краевым министерством ЖКХ и регоператором начинаем серию консультаций жителей на площадке колл-центра Перми. Работа по информированию жителей, а также выработка предложений по улучшению «мусорной реформы» продолжится», — пояснил Дмитрий Слащёв.

Региональный координатор партпроекта дополнил, что в течение апреля и мая в Прикамье пройдут субботники, высадки кустарников и деревьев, а также экоуроки в школах — под эгидой проекта «Чистая страна».