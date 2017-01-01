В Пермь поступила очередная партия новых автобусов



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В выходные в Пермь прибыли ещё пять автобусов Volgabus, работающих на газомоторном топливе. Технические специалисты заказчика будут контролировать установку дополнительного оборудования, сообщает городская администрация.

Сейчас планируется оснащение автобусов современными техническими средствами. На линию автобусы должны будут выйти оборудованными системами видеонаблюдения, отопления, кондиционирования, а также специальными информационными, визуальными и звуковыми устройствами.

Напомним, ранее в Пермь уже поступили три новых автобуса марки Volgаbus. В январе этого года городская администрация подвела итоги двух аукционов на поставку 65 дизельных и 20 газомоторных автобусов.

Общая вместимость одного автобуса составляет до 110 пассажиров. Основным преимуществом автобусов является коррозионная устойчивость кузова, которая позволяет продлить срок эксплуатации транспортного средства. Новые низкопольные автобусы удобны, в том числе для маломобильных групп населения. Они оснащены специальным откидным трапом, предназначенным для более комфортного доступа пассажиров в салон.